Канал Piter.TV поднялся в рейтинге цитируемости СМИ

Интернет-телевидение поднялось на одну позицию в сравнении с предыдущим кварталом.

Интернет-канал Piter.TV завоевал почетную 11-ю строчку в рейтинге цитируемости. Об этом сообщает исследовательская компания "Медиалогия", проанализировавшая деятельность петербургских СМИ и составив список из 25 из них.

Со второго квартала текущего года наш ресурс поднялся на одну ступень выше с 12-го места. Индекс цитируемости канала при этом увеличился на 50%.

Кстати, не так давно Piter.TV вошел в число лучших СМИ страны в вопросах освещения ТЭК. Интернет-телевидение стало вторым в номинации "Прозрачный тариф" за ряд материалов о том, как складываются новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Заявки Piter.TV были первыми в двух номинациях по всей Ленобласти, на федеральном уровне интернет-портал уступили оппонентам.

Фото: Piter.TV