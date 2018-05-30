"Прозрачный тариф" - представлял собой цикл сюжетов и статей о ценообразовании новых тарифов в сфере энергетики и ЖКХ. Материалы готовились совместно с пресс-службой Администрации Выборгского района.

Наш канал Piter.TV вошел в число лучших СМИ России в вопросах освещения топливно-энергетического комплекса. Победителей поздравили на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба "МедиаТЭК 2019".

ГКУ ЛО "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти" был одним из организаторов регионального этапа и также присутствовал на торжественной церемонии.

Сразу четыре медиапроекта Ленинградской области получили призовые места. Лидирующее место в номинации получил проект "Энергоэффективность и энергосбережение" автором которого стала газета "Лужская правда". Жюри "МедиТЭК 2010" по достоинству оценили серию публикаций об эффективном использовании энергоресурсов.

Второе место в номинации "Прозрачный тариф" занял наш интернет-портал "Питер ТВ" за ряд публикаций об актуальных изменениях тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Около месяца назад две заявки Piter.TV заняли I место в двух номинациях по всей Ленинградской области. После этого интернет-портал по правилам конкурса был перенаправлен на федеральный уровень. "Прозрачный тариф" - представлял собой цикл сюжетов и статей о ценообразовании новых тарифов в сфере энергетики и ЖКХ. Материалы готовились совместно с пресс-службой Администрации Выборгского района.

Третью строчку в номинации "Лучшая пресс-служба компаний ТЭК" получил АО "Концерн Росэнергоатом" - Ленинградской АЭС. Комиссия оценила проект "Формирование медиацентра крупнейшей АЭС России". Четверку лидирующих медиапроектов по Ленинградской области закрыл филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии "Киришская ГРЭС", занявшая третью строчку в номинации "Популяризация профессии ТЭК".

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит с 2 по 5 октября 2019 года в Москве. Конкурс предназначен для стимулирования представителей СМИ к деятельности предприятий топливо-энергетического комплекса и популяризации профессии энергетика. В этом году на федеральный тур конкурса поступило 443 заявки из 54 регионов страны.

Фото: Piter.TV