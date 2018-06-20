HBO показал новый тизер-трейлер "Игры престолов"

Телеканал HBO показал новый тизера сериала "Игры престолов", где фанаты смогли во всей красе увидеть двух драконов Дейенерис Таргариен. Ролик был опубликован в социальных сетях.
Первая серия последнего сезона выйдет на экраны 14 апреля текущего года. В сезоне будет шесть серий, последние четыре из которых будут длиннее обычных на 20 минут.
Сериал вышел в 2011 году и стал самым популярным и "именитым" сериалом последних лет. "Игры престолов" снимаются по произведениям американского драматурга Джорджа Мартина. Сериал за эти годы завоевал множество кинопремий. И вот 8 сезон объявлен заключительным. Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода новых серий о полюбившихся героях.
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Видео: YouTube
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