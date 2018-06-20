HBO показал новый тизер-трейлер "Игры престолов"

Первая серия последнего сезона выйдет на экраны 14 апреля текущего года.

Телеканал HBO показал новый тизера сериала "Игры престолов", где фанаты смогли во всей красе увидеть двух драконов Дейенерис Таргариен. Ролик был опубликован в социальных сетях.

Первая серия последнего сезона выйдет на экраны 14 апреля текущего года. В сезоне будет шесть серий, последние четыре из которых будут длиннее обычных на 20 минут.

Сериал вышел в 2011 году и стал самым популярным и "именитым" сериалом последних лет. "Игры престолов" снимаются по произведениям американского драматурга Джорджа Мартина. Сериал за эти годы завоевал множество кинопремий. И вот 8 сезон объявлен заключительным. Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода новых серий о полюбившихся героях.

Ранее на Piter.TV: Вышел трейлер пятого сезона сериала "Бойтесь ходячих мертвецов"

Видео: YouTube