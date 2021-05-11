Калининский районный суд взыскал с "Водоканала" 500 тыс. рублей за затопление подземной парковки в 2021 году

Иск в суд подала владелица Kia Rio.

Сегодня, 4 июля, Калининский районный суд взыскал с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" полмиллиона рублей за затопление подземной парковки в доме на Заневском проспекте, 42. Об этом сообщили в пресс-службе объединенных судов Петербурга.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. В здании сорвало обжимной фланец с водопроводной трубы, что привело к затоплению четырех отсеков на парковке и в нескольких других помещениях.

Иск в суд подала владелица Kia Rio. Женщина принесла в ведомство договор холодного водоснабжения управляющей компании с "Водоканалом" и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. Таким образом стало известно об ответственности обвиняемой организации.

Помимо 500 тыс. рублей, суд взыскал с "Водоканала" 6500 рублей за расходы на экспертизу и 8200 рублей – за оплату государственной пошлины.

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Фото: Piter.TV