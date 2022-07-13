Прокуратура Петербурга занялась мужчиной, который поджог детскую коляску и сани соседа

В Петербурге мужчина поджог детскую коляску и санки соседей. Случаем заинтересовалась прокуратура города.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным следствия, в начале апреля этого года обвиняемый был пьян и находился на лестничной площадке дома на улице Ушинского. Из-за личной неприязни он решил поджечь детскую коляску и санки соседа по коммунальной квартире.

После этих действий, по данным прокуратуры, он нанес значительный ущерб соседу на общую сумму 25 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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