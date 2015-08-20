Актера Антона Поденна осудили на 2 года условно за драку в Пулково

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Антона Падерина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, инцидент произошел в апреле этого года. Актер в состоянии алкогольного опьянения толкнул рукой полицейского, когда тот к нему подошел. Сотрудник правопорядка хотел сообщить о нарушении.
По итогу полицейский ударился рукой о металлический поручень и получил вывих плеча.
Актер признал вину частично и извинился перед правоохранителем, однако позже усомнился в своей причастности к драке.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее сообщалось, что модница из Петербурга отсудила у клуба почти 392 тысячи рублей за потерянный брендовый тренч.
Фото: Piter.TV
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