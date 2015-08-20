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Актера Антона Поденна осудили на 2 года условно за драку в Пулково
Сегодня, 14:03
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Актера Антона Поденна осудили на 2 года условно за драку в Пулково

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Актер Антон Падении получил два года условно за драку с полицейским в петербургском аэропорту Пулково. Такое решения принял городской суд.

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Антона Падерина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, инцидент произошел в апреле этого года. Актер в состоянии алкогольного опьянения толкнул рукой полицейского, когда тот к нему подошел. Сотрудник правопорядка хотел сообщить о нарушении. 

По итогу полицейский ударился рукой о металлический поручень и получил вывих плеча.

Актер признал вину частично и извинился перед правоохранителем, однако позже усомнился в своей причастности к драке.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее сообщалось, что модница из Петербурга отсудила у клуба почти 392 тысячи рублей за потерянный брендовый тренч.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество,

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