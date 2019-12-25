Модница из Петербурга отсудила у клуба почти 392 тысячи рублей за потерянный бредовый тренч

Петербургский суд взыскал почти 392 тысячи рублей в пользу истца, у которой в клубе украли бредовый тренч. Его случайно отдал охранник клуба.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск модницы к ООО "Версаль" о защите прав потребителя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, еще в сентябре 2022 года девушка пришла в клуб и спокойно сдала свой тренч марки Burberry в гардероб, получив взамен номерок. Сотрудник гардероба заверил женщину, что с ее одеждой будет все в порядке.

Как оказалось, в порядке было не все. Мужчина случайно отдал тренч другой женщине, а та не стала возвращать дорогую вещь обратно.

Суд взыскал с ответчика ущерб в сумме 213 500 рублей, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, штраф 111 750 рублей и судебные расходы 56 500 рублей.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура занялась делом псевдоколдуньи из Тверской области.

Фото: unsplash.com