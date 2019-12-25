Петербургская прокуратура занялась делом псевдоколдуньи из Тверской области

В Невском районе Петербурга промышляла услугами колдунья из Тверской области, которая снимала порчу яйцами. Она якобы исцелила бабушку, получив от нее 110 тысяч рублей.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней уроженки Тверской области. Она обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданина). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, еще в начале мая этого года женщина подошла к пенсионерке на улице и спросила, где находится церковь. Фигуристка дела, заглянув в глаза к бабушке, заявила, что у той порча, и она готова ее снять.

Для того, чтобы все прошло успешно, пенсионерка позвала всевдоколдунью к себе домой. Обвиняемая попросила яйцо и полотенце, а потом, раздавив яйцо в полотенце ногой, она показала потерпевшей, что содержимое стало черного цвета.

После проведения обряда "колдунья" убедила бабушку отдать ей ювелирные изделия, которые общей суммой были оценены в более чем 110 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: unsplash.com