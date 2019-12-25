Прокуратура Ленобласти поставила на контроль дело о смерти семиклассника на карьере

В Ленобласти семиклассник утонул в карьере. Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту произошедшего.

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту утопления в Сертолово несовершеннолетнего 2009 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

В сообщении прокуратуры сказано, что вечером в воскресенье, 2 июля, на место происшествия прибыл городской прокурор, который координировал работу правоохранительных органов и специализированных служб.

Теперь прокуратурой будет дана оценка произошедшего. Ход и результаты проведения процессуальной проверки и принятие решения стоит на особом контроле городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти в карьере утонул семиклассник

Фото: Piter.TV