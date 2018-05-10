В Москве не выбрали директора Этнографического музея

В среду, 25 сентября, в ведомстве прошла защита концепций развития Российского этнографического музея (РЭМ). По итогам защиты планировалось выбрать нового директора музея.

Министерство культуры тестирует новый формат назначения на должности. В среду, 25 сентября, в ведомстве прошла защита концепций развития Российского этнографического музея (РЭМ). По итогам защиты планировалось выбрать нового директора музея. Однако, комиссия не смогла сделать свой выбор.

Российский этнографический музей основан в 1895 году, тогда он назывался Русским музеем. В его собрании более 600 000 экспонатов 158 народов. Все они находятся на площади 7182 кв.м. На постоянные экспозиции выставляется лишь 3%.

Всего в конкурсе участвовало пять авторов концепций.

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Фото: ВК/ Российский этнографический музей