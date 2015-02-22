Каким будет центр Петербурга

Строить или не строить? Реставрировать или реконструировать? Если реконструировать то, как сохранить первозданный вид здания и приспособить под нужды современного общества?

Эти вопросы для нашего города будут актуальны и сегодня, и через 100 лет. Пока активисты объявляют войну каждому забору в центре Петербурга, девелоперы и архитекторы миллиметровыми шагами сначала на бумаге, а затем и в реальных условиях доказывают, что новое может не только органично вписываться в существующую среду, но и "оживлять" целые кварталы, возвращая им забытую привлекательность и доверие.

Ежегодно петербургские власти тратят на сохранение исторического центра миллиарды рублей. Однако этих средств все равно не хватает на все объекты исторической застройки. За последние 30 лет Петербург потерял почти полтысячи адресов. И для одного из ярчайших городов Европы не редкость соседство красивых и помпезных кварталов с совершенно непрезентабельными улицами и пустырями.

Набережная канала Грибоедова 51 – в нескольких шагах от Казанской и Гороховой улиц разрушенное здание Пробирной палаты. В 2008 году ранее охраняемый КГИОП памятник признали аварийным, его разобрали за исключением выходящей на Казанскую улицу фасадной стены. Застройщик, который должен был возвести здесь гостиницу – разорился. 11 лет на месте исторического здания зияет пруд, где летом жарят шашлыки гости из Средней Азии. И каждую минуту в летний сезон по каналу Грибоедова мимо злополучного здания проезжает два теплохода с туристами.

А это пустырь на Петроградской стороне. Растительность в человеческий рост сделала этот оазис среди каменных петроградских дюн непроходимым даже для собачников. Два года назад местные жители с ужасом обнаружили на пустыре в нескольких сотнях метров от Петропавловской крепости старинные надгробия.

Бывшие промышленные и складские объекты, остатки былого индустриального Петербурга, которому место за пределами исторического центра, разрушаются с удвоенной силой. До них нет дела ни градозащитникам, ни властям.

Жилой комплекс "Русский дом" пожалуй самая обсуждаемая новостройка в центре Петербурга. Пока архитекторы спорят об уместности "неорусского стиля", туристы совершают к "Русскому дому" или "Русскому терему" как его называют в народе паломничество. Комплекс возвели на месте зданий лейб-гвардии Артиллерийской бригады Императорской армии, перестроенных в советское время. Удивительно, но столь крупное и массивное строение за счет деталей и соблюдения традиционной исторической высоты застройки органично вписалось в окружающую среду.

Дом в Ковенском переулке — еще один хороший пример того, какими должны быть новые постройки в центре Петербурга. Лаконичный и фоновый он словно оттеняет красоту римско-католического храма по соседству и как будто намекает: "Мы все-таки в Европе!"

За 11 лет дом "Ле Грандъ" стал неотъемлемой частью Невского проспекта. Вместе с постмодернистской архитектурой проект мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" дал Центральному району такую необходимую пешеходную зону. Еще один преокт мастерской скоро заменил промзону на Тележной улице. Участок у прежнего застройщика, который за 10 лет так ничего и не возвел, приобрела компания ПСК. Жилой комплекс "Новый Невский" предусматривает строительство жилого дома, а десятая часть территории будет отдана под зеленые насаждения.

Сергей Мохнарь, директор департамента по развитию Петербургской Строительной Компании:

Строить в центре и в районах со старым фондом строго необходимо. Это непросто, нужно проводить экспертизы, обследования, согласовать проекты по части архитектуры и высотности. Нужно не навредить, но и не допустить застоя. Это жизненно необходимое развитие и конечный результат того стоит. В конец концов, мы несем ответственность перед поколениями, жившими до нас и теми, что придут на смену. Оценят ли нас, как тех, кто просто сохранял как мог, или как тех, кто сохранил и преумножил — зависит только от нас.

Петербургу, как и любому городу с большой исторической застройкой, безусловно нужна свежая архитектурная кровь. Последние десятилетия градостроительных экспериментов с их "кафельными дворцами" и прочими "стекляшками", конечно отбросили негативную тень на все новое строительство. Однако оставлять пустыри, покрытые временными ангарами - такая же ошибка. На месте бывших промзон царского периода нужно проводить редевелопмент, рекультивацию земель, и строить красивые новые здания, опираясь на традиции.