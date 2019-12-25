Путин упомянул о планах переноса портовых сооружений в Петербурге

Владимир Путин поднял на совещании с губернаторами Петербурга и Ленобласти 26 июля тему переноса портовых сооружений. Президент РФ предложил обсудить этот вопрос.
Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства.
Владимир Путин.
Таким образом, о переносе уже осведомлен и президент. Однако, если проект редевелопмента Большого порта и обсуждался, то пресс-служба Кремля не привела слова губернаторов на эту тему.
Напомним, порт хотят перенести в Усть-Лугу. На его месте предлагается построить 4,8 млн квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, социальные и культурные объекты
Также Путин предложил построить еще одну кольцевую автодорогу, удаленную от Петербурга.
Фото: Instagram / @port_bronka
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