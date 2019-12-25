  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин упомянул о планах переноса портовых сооружений в Петербурге
Сегодня, 14:14
181
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Путин упомянул о планах переноса портовых сооружений в Петербурге

0 0

На месте порта может появиться жилой квартал.

Владимир Путин поднял на совещании с губернаторами Петербурга и Ленобласти 26 июля тему переноса портовых сооружений. Президент РФ предложил обсудить этот вопрос. 

Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства.

Владимир Путин.

Таким образом, о переносе уже осведомлен и президент. Однако, если проект редевелопмента Большого порта и обсуждался, то пресс-служба Кремля не привела слова губернаторов на эту тему. 

Напомним, порт хотят перенести в Усть-Лугу. На его месте предлагается построить 4,8 млн квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, социальные и культурные объекты

Также Путин предложил построить еще одну кольцевую автодорогу, удаленную от Петербурга.

Фото: Instagram / @port_bronka

Теги: большой порт, редевелопмент
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии