Путин упомянул о планах переноса портовых сооружений в Петербурге

На месте порта может появиться жилой квартал.

Владимир Путин поднял на совещании с губернаторами Петербурга и Ленобласти 26 июля тему переноса портовых сооружений. Президент РФ предложил обсудить этот вопрос.

Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства. Владимир Путин.

Таким образом, о переносе уже осведомлен и президент. Однако, если проект редевелопмента Большого порта и обсуждался, то пресс-служба Кремля не привела слова губернаторов на эту тему.

Напомним, порт хотят перенести в Усть-Лугу. На его месте предлагается построить 4,8 млн квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, социальные и культурные объекты

Также Путин предложил построить еще одну кольцевую автодорогу, удаленную от Петербурга.

Фото: Instagram / @port_bronka