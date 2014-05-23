Какие регионы попали в топ самых дорогих для туристов

В РСТ пояснили, что российские туристы стали больше тратить на путешествия как на Родине, так и за границей.

Эксперты из Российского союза туриндустрии рассказали журналистам телеканала "360.ru" о том, что самыми дорогими направлениями для путешествий оказались Алтай, Кавказ, Калининградская, Владимирская, Мурманская области, Карелия и Камчатский Краснодарский края. В онлайн-сервисе "Островок"уточнили, что самый высокий средний ценник на места размещения отдыхающий по стране фиксируется на территории Кемеровской области (восемь тысяч рублей), Карачаево-Черкесии (7,1 тысячи), Горном Алтае (семь тысяч), Карелии (6,4 тысячи), Калининградской области (6,2 тысячи), Владимирской области (6,2 тысячи), Краснодарском крае (6,2 тысячи), Камчатке (6,2 тысячи), Кабардино-Балкарии (6,2 тысячи) и Мурманской области (6,1 тысячи). Пресс-секретарь компании Анита Гусич прокомментировала, что средняя стоимость за ночь в отеле выросла за год умерено. Например, в Калининградской области — с 4,4 до 4,5 тысячи, а в Татарстане — с 4,4 до 4,6 тысячи рублей. Генеральный директор компании "ЛБ Тур" Елизавета Бордыкова объяснила СМИ, что самый дорогой тур в стране забронировали в 2025 году на Кавказе. Организаторы туристической поездки составили сложный маршрут для клиентов, а путешествие обошлось в пять миллионов рублей на шестерых человек.

Самый дорогой зарубежный тур мы сделали в феврале этого года: путешествие по Бразилии стоимостью около одного миллиона долларов на семью из восьми человек. Туристы летали на вертолетах, несколько дней жили на яхте в Амазонии. Елизавета Бордыкова, гендиректор компании "ЛБ Тур"

В РСТ сообщили, что самыми дорогими международными направлениями для наших соотечественников в настоящее время остаются государства Латинской Америки, острова Индийского океана, Монако и Бельгия. В антирейтинг также попали Мальдивы, Сейшельские острова и США.

Фото: pxhere.com