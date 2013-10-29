Какие банки предоставляют военную ипотеку

Эта система создана государством специально для военных для обеспечения их жильем.

Некоторым категориям граждан государство предоставляет льготные условия для приобретения жилья. Военная ипотека – это целевой кредит на покупку или строительство недвижимости, который погашает государство в течение срока службы. Предоставляется участникам НИС (накопительно-ипотечная система) жилищного обеспечения военнослужащих.

Что такое НИС?

Эта система создана государством специально для военных для обеспечения их жильем. В рамках данной программы ежемесячно на личный счет служащего зачисляются средства. Минимум через 3 года деньги можно использовать на покупку своего жилья или на уплату первоначального взноса. Выбирает недвижимость военный, а платит за нее государство.

Кто может получить

По закону взять военную ипотеку вправе участники НИС, которые включены в реестр. Порядок включения зависит от того, является участник обязательным или добровольным. К первой категории относятся (ч. 1, 2 ст. 9 Закона N 117-ФЗ от 20.08.2004):

– Призванные из запаса на службу офицеры или добровольно поступившие из запаса при подписании первого контракта с 2005 г.

– Окончившие военные профессиональные или высшие учреждения при получении офицерского звания с 2005 г.

– Мичманы, а также прапорщики при условии продолжительности контрактной службы от 3 лет с 2005 г.

– Матросы, сержанты, солдаты, старшины при поступлении на службу после 2019 г. и при условии продолжительности контрактной службы от 3 лет после 2019 г.

– Другие категории по указанной норме закона.

Условия получения военной ипотеки

Чтобы оформить ипотечный кредит для военных, нужно заключить договор ЦЖЗ (целевой жилищный займ). По общим правилам сделать это можно минимум через 3 года участия в НИС. Те военнослужащие, кто принимал участие в боевых заданиях, операциях, в том числе за пределами России, вправе заключить договор целевого займа с момента включения в НИС. При этом недостающую часть средств на покупку жилье можно взять в банке в рамках ипотеки.

Точные условия кредитования зависят от банковской программы. По военной ипотеке можно приобрести жилье в новостройке или на вторичном рынке, таунхаус или дом (при условии, что в нем есть регистрация).

Документы для получения военной ипотеки:

– Паспорт (оригинал и копия).

– Заявление и анкета по формам банка.

– ИНН военнослужащего и СНИЛС.

– Военный билет.

– Свидетельство о праве на получение займа.

– Дополнительные документы по требованию банка.

После того, как выбран объект недвижимости, нужно предоставить в банк выписку из ЕГРН, техпаспорт на дом, справку об отсутствии долгов по ЖКУ, отчет о стоимости, кадастровый паспорт или другие документы в зависимости от вида жилья. Расчет по военной ипотеке делается с тем, чтобы платежи полностью покрывались государством и не накапливался долг.

Какие банки выдают военную ипотеку

Совкомбанк

– Подать заявку можно онлайн или через банк.

– Оформление на квартиру в новостройке или вторичном рынке.

– Доступные процентные ставки.

Промсвязьбанк

– Оформить военную ипотеку можно на сайте банка.

– Вынесение решения по выбранным условиям за 1 день.

– Приобретение квартиры на первичном и вторичном рынке.

– Возможность использования собственных средств.

– Доступный первоначальный взнос.

– Возможность использования маткапитала.

ВТБ

– Могут оформить участники НИС.

– Процентная ставка при выходе из НИС не повышается.

– Можно купить квартиру, таунхаус или дом.

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