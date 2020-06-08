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Вчера, 15:49
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a.tusevich
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Как в Выборгском районе пройдет голосование по внесению поправок в Конституцию

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Председатель территориальной избирательной комиссии Выборгского района Александр Лысов ответил на самые распространенные вопросы. Особо отмечено, что мероприятия пройдут с соблюдением максимальных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. В Выборгском районе, как и во всей стране, можно проголосовать до дня голосования -  с 25 июня по 30 июня.

Прием заявления о включении в список избирателей по месту нахождения проводится в ТИК Выборгского района с 5 по 21 июня 2020 года. Часы приема заявлений в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.

Подать заявление на голосование не по месту основной прописки можно тремя способами: через портал "Госуслуги", через МФЦ или напрямую через территориальную избирательную комиссию, а также с 16 по 21 июня в УИК.

Отметим, на избирательных участках будут обеспечены максимальные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Все помещения будут методически проветриваться, в достаточном количестве будут антисептики,  санитайзеры, медицинские маски и перчатки.  Также постоянно будет осуществляться температурный контроль всех приходящих. 

Сайт территориальной избирательной комиссии Выборгского района Ленинградской области http://005.iklenobl.ru/

Теги: выборг, конституция поправки, референдум
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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