Как в Выборгском районе будет проходить призыв на военную службу в период коронавируса

Чтобы обеспечить безопасность во время пандемии разработан ряд профилактических мер. Рассказываем, какие изменения ждут призывников.

7 сентября в администрации Выборгского района состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений.

Одной из главных тем стал вопрос о начале осенней призывной кампании в ряды Вооруженных Сил России на территории Выборгского района.

По словам начальника военного комиссариата города Выборга и района Игорь Якуб, в этот раз план по призыву выше предыдущего показателя и составляет 190 человек. Он попросил глав администраций поселений проконтролировать работу сотрудников военно-учетных столов по оповещению граждан, подлежащим призыву на военную службу.

Также он отметил, что в период призывной кампании будут соблюдаться все необходимые противоэпидемические меры. Так, на сборном пункте военного комиссариата в Выборге организована обработка дезинфицирующими средствами здания и всех помещений, на входе расположен санитарный пост, проводится обязательная термометрия. Призывники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и пройдут двухэтапное тестирование на COVID-19: за 5 дней до призыва и, непосредственно, в день отправки. Санобработке подлежит и транспорт, на котором их доставляют в Санкт-Петербург - на сборный пункт Ленинградской области.

Отметим, первая отправка призывников на военную службу запланирована на 19 октября.

Ранее мы написали о том, что в Выборге во дворе на Южном валу установили светодиодные фонари.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

