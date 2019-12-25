В Выборге во дворе на Южном валу установили светодиодные фонари

Во дворе на улице Южный вал 4/2 в Выборге благоустраивают двор. Как сообщила администрация Выборгского района, во дворе убрали старый асфальт, выровняли территорию, подготовили участок для детской площадки, установили светодиодные фонари.
В настоящий момент подрядчик приступил к обустройству зоны отдыха. Предстоит установить скамью-диван, урны и вазоны.
Отметим, что национальная программа "Формирование комфортной городской среды" уже в течение 4 лет действует в Выборге. Одно из условий программы заключается в том, что жители сами решают, как им преобразить свой двор.
Ранее мы написали о том, что Каменногорский мост не закроют.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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