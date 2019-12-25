В Выборге во дворе на Южном валу установили светодиодные фонари

Работы по благоустройству продолжаются в рамках программы «Комфортная среда».

Во дворе на улице Южный вал 4/2 в Выборге благоустраивают двор. Как сообщила администрация Выборгского района, во дворе убрали старый асфальт, выровняли территорию, подготовили участок для детской площадки, установили светодиодные фонари.

В настоящий момент подрядчик приступил к обустройству зоны отдыха. Предстоит установить скамью-диван, урны и вазоны.

Отметим, что национальная программа "Формирование комфортной городской среды" уже в течение 4 лет действует в Выборге. Одно из условий программы заключается в том, что жители сами решают, как им преобразить свой двор.

Ранее мы написали о том, что Каменногорский мост не закроют.

Фото: администрация МО "Выборгский район"