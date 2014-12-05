Как работает биржа грузоперевозок

Биржа грузоперевозок и экосистема сервисов для транспортной логистики в России и СНГ объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой Сбера.

Речь идет об интеграции с системой дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей СберБизнес. ATI.SU планирует предлагать новым пользователям быстро пройти регистрацию, подтвердив аккаунт участника "Биржи".

Также сервис позволяет произвести быструю оплату через интернет-банкинг СберБизнес. Теперь клиенты интернет-банкинга СберБизнес смогут подтвердить аккаунт на ATI.SU в два клика, без необходимости вводить реквизиты. Счет на оплату формируется автоматически, и участнику необходимо только подтвердить его в личном кабинете банковского приложения.