"Строительный Петербург" рассказал, как подрядчику строить частные дома с эскроу-счетом

С 1 марта 2025 года в России начал действовать новый закон о защищенном строительстве частных домов. Федеральный закон № 186-ФЗ распространил систему эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство, что гарантирует безопасность расчетов между заказчиками и подрядчиками.

Эскроу-счет открывается в банке бесплатно и не требует оплаты за обслуживание. Все расчеты происходят в безналичной форме — использовать наличные средства для оплаты строительства теперь не потребуется. Пополнять счет можно переводами из любого банка страны.

Подрядчик получает деньги только после полного завершения строительства и регистрации права собственности заказчика. Если работы не будут выполнены в установленный срок, средства вернутся владельцу счета. Важной особенностью эскроу-счета является защита от ареста — даже при наличии у владельца неоплаченных штрафов, налогов или других долгов.

Новый механизм позволяет использовать ипотечное кредитование, в том числе льготные программы, и материнский капитал. Приобретатели жилья также сохраняют право на получение налогового вычета — как имущественного, так и по ипотечным процентам.

