Как петербуржцам платить за воду меньше

В 2019 году финансовая нагрузка по коммунальным платежам увеличится. Вырастут и расходы на воду. "Piter.TV" рассказывает, как не допустить, чтобы вода уходила, унося за собой деньги.

Повышение тарифов будет происходить в два этапа. Сейчас горячая вода в Северной столице стоит 104,75 рублей за кубометр, а с 1 января она подорожает до 106,53 рублей, с 1 июля - до 110,09 рублей. Холодная вода повысится в цене до 30,79 рублей за кубометр и до 33,87 рублей. Петербуржцы могут использовать способы, которые помогут уменьшить расход воды.

Приборы учета

Каждый экономный собственник устанавливает счетчики. Индивидуальные приборы учета существенно сократят отчисления за воду. Если нет таких приборов, то учета платить придется исходя из установленных нормативов.

Как рассказывают в ГУП ВЦКП, все нормативы были рассчитаны из показателей, учитывающих ежедневные нужды человека: прием душа, ванны, стирку белья и мытье посуды. Сюда же относят воду из унитазного бачка и расходы, связанные с водопотреблением всего жилого дома. Получается, если отсутствует счетчик, то общедомовые нужды оплачиваете вы.

Если взять семью из трёх человек, то, в среднем, она тратит около 11 кубометров холодной воды в месяц на всех и 4 горячей. Фактически в 1,5-3 раза меньше норматива. Поэтому, когда число проживающих и прописанных на жилплощади совпадает, экономическая выгода счётчиков очевидна. Александр Локтионов, заведующий отделом развития ГУП ВЦКП.

Экономные смесители

В наше время нет дефицита в смесителях. Стоит присмотреться к однорычажным смесителям. Они позволяют владельцам быстрее подбирать температуру воды и экономить.

Максимально сократить потребление воды возможно при использовании аэратора на смесителе. Жильцы выставляют температуру, которая будет неизменной даже при перебоях.

Не допускать протечек

Потери воды при обычных протечках могут достигнуть 13 кубометров ежемесячно.

Всегда закрывать кран

Привычка вовремя закрывать кран позволит сократить потребление воды. Некоторые собственники, из экономии, например, сначала замачивают грязную посуду. Тарелки легче отмываются, а потребление ресурсов становится меньше.

Экономичная бытовая техника

Если использовать посудомоечную машину, то воды будет потребляться намного меньше. Современная техника затрачивает минимум ресурсов человека. Стиральная машина, так же, как и посудомоечная, нагревают воду самостоятельно, и оплачивать нужно лишь расход холодной воды и электричества.

Фото: pixabay.com