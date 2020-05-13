Как пережить тревогу и стресс во время и после изоляции. Интервью с создателем проекта "Здоровье.ру"

Мы поговорили с эндокринологом, терапевтом, главным врачом проекта "Здоровье.ру" Любовью Черниловой, которая совместно с петербургскими врачами создала приложение о коронавирусе, где недавно появился курс для борьбы с тревогой и стрессом.

С какими проблемами столкнулись люди во время самоизоляции?

Большинство людей испытывает медицинские проблемы и психологические.Информации очень много, она разная, кто-то говорит одно, кто-то говорит другое, мы хотели быть проводником наиболее точной, проверенной информации, которую Всемирная организация здравоохранения транслирует: как защитить себя от коронавируса, профилактика, как ухаживать за заболевшими. Вторая часть психологическая, потому что люди заперты в квартирах, они не знают, что будет дальше, и в такой ситуации это нормально, что у людей есть тревога и страх. Несмотря на то, что сейчас режим самоизоляции подходит к какому-то завершению, нельзя сказать, что мы выходим на свободу, и все дальше будет хорошо. Коронавирус с нами, и это чувство тревоги будет еще долго.

Какие еще проблемы появились во время изоляции?

Во-первых, это обострение различных психосоматических заболеваний, которые связаны с состоянием психики. К таким заболеваниям можно отнести, например, синдром раздраженного кишечника или функциональную диспепсию, когда люди страдают различными болями в животе, тошнотой, расстройством стула, не от того что в органах что-то не так, а потому что очень сильно их психическая система действует на эти органы. В такой ситуации эти болезни могут усиливаться.

Какой курс вы разработали и как он помогает справиться со стрессом?

Мы разработали курс совместно с психотерапевтом Натальей Бехтеревой, она автор всех упражнений в этом приложении. Там есть медицинская часть, можно заполнить личные дневники, а также каждый день человек получает статью на тему тревоги, стресса, которая объясняет, что происходит с ним, почему это с ним происходит, как это выражается. Еще он получает одно упражнение на день, это либо сделать какие-то записи в дневнике, либо медитация, либо подышать, либо подумать о чем-то и тоже это записать. То есть каждый день получает новые упражнения, которые может попробовать сделать, а если понравится, продолжить дальше. Понятно, что самый лучший эффект будет, если человек будет делать это регулярно, на постоянной основе.

Почему повысился уровень тревоги и страха у людей?

Достаточно очевидно, что любая болезнь, к тому же такая болезнь, которая пришла непонятно откуда, и с которой мы не сталкивались, людей пугает, потому что они привыкли доверять медицине и думать, что их спасут, а тут получается непонятная ситуация. Плюс всех пугают последствия, как долго это продлится, ученые не могут точно сказать. Люди хотели поехать в отпуск летом, а теперь даже не знают, смогут ли поехать, вернутся ли дети осенью в школу, будет ли у всех работа, поэтому, конечно, все это давит очень сильно.

Как люди принимали сам факт изоляции?

Таких данных, чтобы были четко расписаны стадии, думаю, что нет. Конечно, люди сначала думали, что будут смотреть фильмы, проходить курсы, в общем, прекрасно проведут время, отдохнут. А сейчас, мне кажется, у большинства людей апатия, потому что люди не понимают, что будет дальше, от невозможности прогнозировать и планировать что-то в будущем.

Как человек может подготовиться к выходу из карантина?

Некоторым людям, тем, кто строго сидел на карантине, немножко будет тяжело заставить себя выйти. Нужно стараться себя отвлечь, например, надеть наушники с музыкой какой-то приятной, чтобы это отвлекало, взять с собой маску, в некоторых регионах это сейчас обязательно, что тоже даст чувство защиты, нужно стараться делиться с близкими своими переживаниями, может быть, в первый раз выйти не одному, а с кем-то вместе на улицу.

Видео: Piter.TV