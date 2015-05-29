Петербуржцам рассказали, как мошенники подталкивают подростков к совершению преступлений

Преступники знакомятся с подростками через социальные сети, мессенджеры и компьютерные игры, пользуясь их наивностью, желанием признания и стремлением показать собственную значимость.

В последнее время в России фиксируется учащение преступлений, связанных с нападениями на объекты инфраструктуры, начиная от электрических подстанций и заканчивая железнодорожными узлами. Наиболее тревожным фактором становится вовлечение несовершеннолетних исполнителей, рекрутированных через интернет-каналы, сообщают журналисты spb.aif.ru.

Преступники знакомятся с подростками через социальные сети, мессенджеры и компьютерные игры, пользуясь их наивностью, желанием признания и стремлением показать собственную значимость. Постепенно они начинают давать задания, поначалу небольшие и кажущиеся безопасными, постепенно повышая градус риска. Таким образом, дети оказываются вовлечёнными в криминальные деяния — от поджога строений до разрушения инженерных конструкций. Отказавшись сотрудничать, жертвы подвергаются угрозам, шантажу, взлому социальных сетей и психологическому давлению на членов семьи.

Примером служит случай в Петербурге, где подросток 14 лет был втянут в преступление по ложному предлогу. Общаясь с якобы девушкой в соцсети, он неожиданно столкнулся с телефонным звонком от незнакомца, утверждавшего, что тот замешан в нарушении закона и единственный способ избежать наказания — согласиться на поджог здания полиции. Мальчик выполнил приказ, но оказался один на один с последствиями своего выбора.

Ещё один пример — выборгский школьник, сожжавший объект железнодорожного хозяйства по приказу взрослого, выдававшего себя за сотрудника силовых структур. Ему предстоит судебное разбирательство по обвинению в терроризме, наказание за которое варьируется от десяти до двадцати лет тюремного заключения.

И наконец, похожий сценарий разыгрался в Сертолово, где подросток подожёг местное отделение МФЦ по рекомендации анонимных преступников, завладевших его персональными данными и использовавших страх юного пользователя перед возможным судебным процессом и штрафами.

Эксперты Альянса по защите детей в цифровом пространстве утверждают, что практически все российские подростки сталкиваются с виртуальными угрозами, однако каждый пятый ребёнок предпочитает скрывать проблему от взрослых. Специалисты рекомендуют воспитывать доверие и открытость в отношениях с ребёнком, предупреждать его о возможных опасностях и помнить, что любое предложение заработать лёгким способом денег может оказаться звеном в цепочке серьёзного правонарушения.

