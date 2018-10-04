На конкурс молодых управленческих кадров Петербурга подали заявки 3000 человек

Проект "Мой город — мои возможности" был инициирован правительством Санкт-Петербурга и запущен 29 мая.

За первые три дня конкурс на участие в конкурсе "Мой город — мои возможности" подали заявления более 3 тысяч участников, из которых 1 300 были официально зарегистрированы. Об этом сообщила руководитель блока оценочных мероприятий Юлия Иванова.

Всего к участию было представлено 74 региона России. Наибольшее количество заявок было подано жителями Петербург, на втором месте идет Москва – 80 человек, на третьем Ленобласть – 57. Также были зафиксированы заявки из Адыгеи, Алтайского края, Магаданской области, Хакасии, Югры и Чувашии.

Напомним, проект "Мой город — мои возможности" был инициирован правительством Санкт-Петербурга и запущен 29 мая. Одержать победу в конкурсе смогут 100 участников, каждый из которых сможет пройти курс по обучению навыкам управления и постажироваться в органах власти Петербурга.

Фото: мойгородмоивозможности.рф