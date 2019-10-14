Кадыров прокомментировал слежку США за ним

Глава Чеченской республики заявил, что его не беспокоит переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США.

В своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новости о слежке США за ним на Ближнем Востоке.

"Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках", — отметил глава республики, уточнив, что его не волнует переписка американцев.

Он также заявил, что ОАЭ поддерживает Чечню: "фонд шейха Халифа помогает сотням молодых людей начать свое дело, создает рабочие места", — рассказывает Кадыров.

Далее глава Чечни поясняет, что собственные лошади давали тренерам, жокеям, конюхам и предлагает указать доход в декларации.

"Все, что имею, оставил семье. Если Госдепу и конгрессменам интересно, я подробно просветил бы их о состоянии дел с соблюдением прав человека в ЧР, рассказал бы о "бизнесе и счетах" ", — комментирует Рамзан Кадыров.

Ранее мы сообщали, что США начали отслеживать деятельность Кадырова на Ближнем Востоке.