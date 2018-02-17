Качество воздуха в Ленобласти ухудшится с 11 по 13 апреля

Региональный Эконадзор объявил о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. Причина — слабый ветер, который приведёт к застою вредных примесей.

С 11 по 13 апреля в Ленинградской области прогнозируется ухудшение качества воздуха. Об этом предупредили в региональном Эконадзоре, присвоив неблагоприятным условиям первую степень опасности для всех типов источников загрязнения.

Специалисты пояснили, что речь идёт о сочетании погодных факторов, при котором вредные вещества накапливаются в нижнем слое атмосферы. Простыми словами, воздух застаивается, а выхлопные газы автомобилей, промышленные выбросы и дым от котельных никуда не рассеиваются, а копятся.

Причина — погодные условия. В ближайшие дни ветер будет очень слабым. В ночные часы застой воздуха окажется особенно сильным. Днём ветер немного разгонит примеси, но полностью ситуация не исправится.

Фото: Pxhere