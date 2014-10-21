Качество товаров и защита прав потребителей остаются приоритетом Петербурга

убернатор поздравил горожан с Всемирным днем защиты прав потребителей и рассказал о развитии торговой отрасли.

В это воскресенье, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с этой датой, подчеркнув, что высокое качество и безопасность товаров и услуг остаются приоритетом для города. В обращении главы города отмечается, что сфера торговли и услуг — одна из ведущих отраслей экономики Петербурга, где трудится каждый пятый работающий житель.

Как отметил Беглов, инфраструктура потребительского рынка города включает почти 27 тысяч торговых объектов, что делает её одной из крупнейших в стране. Этот сектор формирует треть валового регионального продукта. При этом Петербург перевыполняет нормативы обеспеченности как стационарными, так и нестационарными торговыми объектами.

За качеством и безопасностью продукции следят специалисты Центра содействия развитию потребительского рынка, защиты прав потребителей и хранения городского резерва материальных ресурсов. Соответствие пищевых продуктов установленным требованиям исследует лаборатория "Петербург-Экспертиза". Только за прошлый год её сотрудники проверили более 600 образцов и провели около 11 тысяч испытаний.

Важную роль играет и поддержка малого и среднего бизнеса. Город предоставляет предпринимателям площадки для популяризации торговых брендов на Рождественской ярмарке, Гастрономическом фестивале и Фестивале мороженого. В прошлом году впервые прошёл Рыбный фестиваль.

Эти яркие и масштабные мероприятия создают праздник для горожан и дают возможность приобрести качественную продукцию отечественных производителей. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург может остаться без иранских баклажанов, сладкого перца и киви.

Фото: Piter.TV