Петербург может остаться без иранских баклажанов, сладкого перца и киви

Всё из-за запрета на экспорт.

Правительство Ирана временно запретило экспорт продуктов питания и сельхозпродукции, чтобы обеспечить население в условиях военного конфликта . Решение уже отражается на российском рынке: по данным торгпредства РФ в Тегеране, 60% иранских поставок в Россию приходится именно на эту группу товаров . Петербург, где доля иранской продукции традиционно высока, ощутит последствия одними из первых, сообщает "Деловой Петербург".

Иран — ключевой поставщик овощей и фруктов для Северной столицы. В городе 40% всех продаваемых баклажанов имеют иранское происхождение, значительная часть сельдерея и салата айсберг также поступает из Исламской Республики. Кроме того, Иран остаётся главным поставщиком киви и сладкого перца в зимне-весенний период.

По данным экспертов, в зоне риска оказались: черешковый сельдерей, салат айсберг, перец и баклажаны, киви, фисташки. При этом голодными петербуржцы не останутся. Армения, Азербайджан, Египет и Турция уже снабжают Россию огурцами, яблоками, картофелем. Однако быстро перестроить логистику по некоторым позициям будет непросто.

Экономист Инна Литвиненко прогнозирует, что в краткосрочной перспективе цены на отдельные категории продуктов могут подняться на 20–30%, а до конца года — на 10–15% . Импортёры оценивают возможную наценку на фруктово-овощную продукцию в 60–80% . Турция могла бы заместить иранские объёмы, но для этого ей нужно было наращивать производство тепличных овощей ещё в прошлом сезоне. К тому же нынешняя зима была холодной и тёмной, поэтому большим урожаем турецкие производители похвастаться не могут.

Ранее Piter.TV сообщал, что в петербургских магазинах помидоры приблизились к тысяче рублей за килограмм.

Фото: Piter.TV