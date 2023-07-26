Кабмин за два года направил более 100 млрд рублей на нацпроект по развитию туризма

Премьер России рассказал о выделении денежных средств на развитие отрасли туризма.

Российское правительство должно поэтапно решать задачу комплексного развития туризма в стране. В частности, за последние два года на эти цели чиновниками было направлено более 100 миллиардов рублей по профильному национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Соответствующими статистическими данными с коллегами поделился председатель кабинета министров Михаил Мишустин, выступая на совещании по вопросу развития туризма в стране. Эксперт пояснил, что проблемы решатся на федеральном уровне совместно с местными властями.

Чтобы вывести качество сервиса в сфере на принципиально новый уровень с учетом потенциального спроса, который четко существует у наших людей. Также необходимо, что очень важно, повысить транспортную доступность, модернизировать гостиничную базу. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин потребовал следить за туристическими услугами в регионах и не допускать ЧП.

Фото и видео: Правительство России