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Кабмин за два года направил более 100 млрд рублей на нацпроект по развитию туризма

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Премьер России рассказал о выделении денежных средств на развитие отрасли туризма.

Российское правительство должно поэтапно решать задачу комплексного развития туризма в стране. В частности, за последние два года на эти цели чиновниками было направлено более 100 миллиардов рублей по профильному национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Соответствующими статистическими данными с коллегами поделился председатель кабинета министров Михаил Мишустин, выступая на совещании по вопросу развития туризма в стране. Эксперт пояснил, что проблемы решатся на федеральном уровне совместно с местными властями.

Чтобы вывести качество сервиса в сфере на принципиально новый уровень с учетом потенциального спроса, который четко существует у наших людей. Также необходимо, что очень важно, повысить транспортную доступность, модернизировать гостиничную базу.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин потребовал следить за туристическими услугами в регионах и не допускать ЧП.

 

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, национальная программа, нацпрограммы, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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