Мишустин потребовал следить за туристическими услугами в регионах и не допускать ЧП

Глава кабмина вспомнил о трагедии с экскурсионным грузовиком в Республике Алтай.

Российские власти на всех уровнях должны внимательно следить за тем, как оказываются туристические услуги в регионах, и не допускать там чрезвычайных происшествий. Соответствующее заявление председатель правительства страны Михаил Мишустин сделал на совещании по развитию туризма, организованного в ходе его рабочей поездки в Республику Алтай.

Мы делаем мораторий, говорим часто, что избыточно какое-то давление, но бывают вещи, с которыми надо считаться всем. И, конечно, то, что касается жизни, безопасности людей должно быть под особым контролем... И здесь хорошо бы вместе с бизнесом поискать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что днем 25 июля в Чемальском районе Республики Алтай грузовик, в котором находились 15 туристов и водитель, попал в аварию. Машина двигалась по неблагоустроенной дороге к Каракольским озерам. Пострадавшими в ДТП считаются 12 человек. В списке - девять несовершеннолетних. Также 26-летний мужчина умер на месте происшествия, двоих детей и женщину медики доставили в республиканскую больницу Горно-Алтайска. Михаил Мишустин добавил, что по предварительным сведениям транспортное средство было неисправным, а лицензии на перевозку людей у организаторов экскурсии не было.

Мишустин заявил о росте внутреннего турпотока в России.

Фото и видео: Правительство России