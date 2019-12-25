Кабмин выделит более 1 млрд рублей на лаборатории по диагностике коронавируса

Контроль за эффективным выполнением распоряжения возьмет на себя Минздрав.

Кабинет министров выделит более 1 млрд рублей на лаборатории по диагностике коронавируса. Соответствующее распоряжение дал глава правительства России Михаил Мишустин. По данным чиновников, средства пойдут на оснащение учреждений.

Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 100060 тысяч рублей в целях финансового обеспечения мероприятий по оснащению лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции распоряжение Михаила Мишустина

По мнению правительства, данная мера поддержки увеличит точность тестирования, а также охват протестированного населения на COVID-19. Выделенные средства будут распределены между 84 регионами на основе численности населения. Контроль за эффективным и целевым выполнением распоряжения возьмет на себя Минздрав. Доклад по реализации программы будет предоставлен правительству РФ до 1 февраля 2021 года.

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Фото: Kremlin.ru