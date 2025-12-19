Кабмин выделил еще 1,2 млрд рублей на льготные кредиты для туробъектов

Михаил Мишустин рассказал о повышении качества отдыха в России.

Фкедеральное правительство России продолжает поддержку развития туристической инфраструктуры в регионах. Соответствующей информацией поделился со своими заместителями на оперативном совещании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что на эти задачи власти выделяют еще порядка 1,2 миллиарда рублей. Эти денежные средства будут направлены на компенсацию затрат по льготным кредитам компаниям, которые создают туристические объекты

Продолжим делать все необходимое для повышения привлекательности этой отрасли для предпринимателей, чтобы по всей стране открывались благоустроенные места отдыха, интересные маршруты, чтобы расширялось предложение услуг для путешественников, туристов всех возрастов, и особенно это было бы удобно для семей с детьми. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель правительства России заметил, что граждане должны иметь возможность увидеть уникальную природу страны, заниматься зимними видами спорта, проводить отпуск на морских побережьях. Ранее глава государства Владимир Путин говорил о том, что важно повышать качество туристической инфраструктуры, стремиться к высоким стандартам комфорта путешественников, а также отвечать на запросы по отдыху по потребностям молодежи и старшего поколения.

Мишустин указал на важность активной цифровизации таможенного администрирования.

Фото и видео: Правительство России