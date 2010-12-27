К выборам президента в Интернете торгуют избирательными бюллетенями

Стоимость одной из коллекций превышает цену на однокомнатную квартиру в Петербурге.

Совсем скоро состоятся президентские выборы. В связи с этим событием на популярном сервисе "Авито" появились сообщения о продаже бюллетеней. Об этом интересном событии сообщили корреспонденты "Мойка 48" На сайте можно найти бланки разных лет. Находчивые продавцы предлагают покупателям приобрести советские и современные образцы.

"Рекордсменом" по году выпуска является коллекция бюллетеней с 1980-года. Продавцом выступает некий Дмитрий из Красноярска. Мужчина несколько лет ходил на выборы ради новых «трофеев» и набрал уж 160 экземпляров! Но и с вознаграждением он не продешевил: за свой эксклюзивный товар Дмитрий просит нескромную сумму - 3 с половиной миллиона рублей. Это самая дорогая коллекция на "Авито".

На международном сайте объявлений "eBay" также есть объявления о продаже бланков. В Северной столице за 1 тыс. 850 рублей продают бюллетень 2008 года. Просматривая фотографии бланков, можно вспомнить не только выборы Президента. Всего за 500 рублей отдают бланк с выборов в Государственную думу 17 декабря 1995 года.

В целом, цена за один избирательный бланк варьируется в пределах 500 рублей. И, выносить с избирательных участков свой бюллетень - незаконно, покупатели бланков, наверняка, находятся.