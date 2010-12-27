Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
К выборам президента в Интернете торгуют избирательными бюллетенями
Сегодня, 17:35
0
alexandra08
200

К выборам президента в Интернете торгуют избирательными бюллетенями

0
 
 

Стоимость одной из коллекций  превышает цену на однокомнатную квартиру в Петербурге.

Совсем скоро состоятся президентские выборы. В связи с этим событием на популярном сервисе "Авито" появились сообщения о продаже бюллетеней. Об этом интересном событии сообщили корреспонденты "Мойка 48" На сайте можно найти бланки разных лет. Находчивые продавцы предлагают покупателям приобрести советские и  современные образцы.

"Рекордсменом" по году выпуска является коллекция бюллетеней с 1980-года. Продавцом выступает некий Дмитрий из Красноярска. Мужчина несколько лет ходил на выборы ради новых «трофеев» и набрал уж 160 экземпляров! Но и с вознаграждением он не продешевил: за свой эксклюзивный товар Дмитрий просит нескромную сумму  - 3 с половиной миллиона рублей. Это самая дорогая коллекция на "Авито". 

На международном сайте объявлений "eBay" также есть объявления о продаже бланков. В Северной столице за 1 тыс. 850 рублей продают бюллетень 2008 года. Просматривая фотографии бланков, можно вспомнить не только выборы Президента. Всего за 500 рублей отдают бланк с выборов в Государственную думу 17 декабря 1995 года.

В целом, цена за один избирательный бланк варьируется в пределах 500 рублей. И, выносить с избирательных участков свой бюллетень  - незаконно, покупатели бланков, наверняка, находятся.

Теги: бюллетени , выборы , выборы президента 2018 , выборы путина
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5