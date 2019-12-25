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К вечеру субботы в Петербурге пойдет снег и усилится ветер
Сегодня, 8:48
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himif

К вечеру субботы в Петербурге пойдет снег и усилится ветер

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Температура воздуха при этом остановится на отметке в 0...-2 градуса.

Во второй половине дня в субботу, 6 марта, Петербург окажется под снегом и ветром. Как рассказал в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, погодой сегодня заведует идущий с запада теплый атмосферный фронт.

В течение дня небо постепенно закроется плотными облаками, после полудня усилится юго-западный ветер с 2-7 м/с до 5-10 м/с и будет порывистым. Дневная температура воздуха составит 0...-2 градуса, по области может быть до -4 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст.

Петербуржцев предупредили о морозах в преддверии 8 марта.

Фото: pixabay

Теги: ветер, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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