К лету в Ленобласти может появиться мобильное приложение для отслеживания автобусов

С октября прошлого года действует пилотная версия такого приложения.

К лету в Ленобласти разработают единое мобильное приложение, благодаря которому можно будет отслеживать автобусы на карте. Об этом заявил председатель Комитета по транспорту 47-го региона Михаил Присяжнюк на пресс-конференции в "Интерфакс".

По его словам, с октября 2021 года действует пилотная версия такого приложения. На данный момент протестировано несколько сервисов, один из которых должен заработать летом для всех жителей Ленобласти.

Пассажиры смогут не только посмотреть, где автобус, но и создать карту своей поездки. В приложении будет функция проследить маршрут от точки "А" к точке "В". Пассажиры будут четко понимать, какую пересадку нужно совершить и как состыковать все с расписанием электричек, если нужно.

Присяжнюк также добавил, что в бюджет заложена программа умных остановок с информационными табло. Будет ли она реализована в этом году, пока не известно.

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