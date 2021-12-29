У станции "Ломоносовская" закрыли несколько нелегальных торговых точек

Самой крупной из них стал павильон на базе автомобиля "Газель", из которого торговали выпечкой.

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели очередной рейд по пресечению нелегальной торговой деятельности. В ходе проверки возле станции метро "Ломоносовская" на улице Бабушкина обнаружили и закрыли несколько точек.

Самой крупной из них стал павильон на базе автомобиля "Газель", из которого торговали выпечкой. Необходимые разрешения на продажу еды у предпринимателя отсутствовали.

Был составлен протокол об административном правонарушении, автомобиль и торговое оборудование изъяты. Стоимость изъятого составила 1,5 млн рублей. В ближайшее время в Невском районе пройдет повторный рейд, добавили в комитете.

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Фото: gov.spb.ru