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К концу 2020 года КАД на севере Петербурга расширят до шести полос
Сегодня, 16:40
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lesjasap
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К концу 2020 года КАД на севере Петербурга расширят до шести полос

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КАД расширят до шести полос на севере города.

По информации от представителей пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, к 2020 году планируется построить шесть разделительных полос на КАД. Такие планы рассматривались администрацией города с 2014 года, но только сейчас проект будет реализован.
 
Власти объявили тендер на строительство новых полос на кольцевом участке автомагистрали. Сведения о требования к соискателям представлены на официальном портале госзакупок. Стоимость работ составит более 6 миллиардов рублей. Вопрос о подрядчике решится до 17 января. 
 
Отметим, что сейчас на реконструируемом в будущем участке дороги присутствуют четыре полосы. Проект расширит дорогу от развязки с Приозерским шоссе до станции Горская. 
Теги: кад , приозерское шоссе , развязка , расширение дороги , станция горская , шесть полос
Категории: Новости СПб

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