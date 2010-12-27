К концу 2020 года КАД на севере Петербурга расширят до шести полос

КАД расширят до шести полос на севере города.

По информации от представителей пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, к 2020 году планируется построить шесть разделительных полос на КАД. Такие планы рассматривались администрацией города с 2014 года, но только сейчас проект будет реализован.

Власти объявили тендер на строительство новых полос на кольцевом участке автомагистрали. Сведения о требования к соискателям представлены на официальном портале госзакупок. Стоимость работ составит более 6 миллиардов рублей. Вопрос о подрядчике решится до 17 января.

Отметим, что сейчас на реконструируемом в будущем участке дороги присутствуют четыре полосы. Проект расширит дорогу от развязки с Приозерским шоссе до станции Горская.