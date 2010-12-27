К концу 2019 года поступит в продажу бионический протез, созданный в Ленобласти

Цена бионического протеза А.R.M. – 500 тысяч рублей, против 1,5 миллионов рублей за самый простой аналог зарубежного производства.

К концу 2019 года поступит в продажу уникальный бионический протез, созданный в Ленинградской области.

Бионический протез, созданный в лаборатории мультицентра социальной и трудовой интеграции, в настоящее время проходит декларирование. Его разработчики – команда из шести ленинградцев – за 9 месяцев работы смогли создать бионический протез, который ни в чем не уступает иностранным. Цена бионического протеза А.R.M. – 500 тысяч рублей, против 1,5 миллионов рублей за самый простой аналог зарубежного производства.

Разработать протез в кратчайшие сроки удалось благодаря поддержке Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции", предоставившего молодым специалистам площадку для работы на безвозмездных условиях.

Начать серийное производство планируют с рук, двух-, трех-, пяти- и четырехпалых протезов, также предполагается выпуск детских протезов, которые растут вместе с ребенком, механизмом локтевых и коленных суставов, ног, а также специальных костюмов для пожарных и спасателей.

Источник: пресс-служба ЛО