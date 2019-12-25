К 9 мая более 33 тыс. ветеранов получат выплату в размере 10 тыс. рублей

Деньги участники и инвалиды ВОВ получат по указу президента, подписанного в 2019 году.

К 9 мая более 33 тысяч ветеранов (участников и инвалидов Великой Отечественной войны) получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили журналисты из "Российской газеты" со ссылкой на информацию, предоставленную Пенсионным фондом России. Выплата будет осуществлена в преддверии празднования Дня Победы, которое состоится 9 мая.

В СМИ уточнили, что на выплату претендуют 33,2 тысяч человек, принимавших непосредственное участие в ВОВ. Они проживают не только на территории России, но также и в Прибалтике. В ПФР уточнили, что 10 тысяч рублей ветераны получит в качестве единовременной выплаты вместе с пенсией. Средства будут перечислены на счет согласно президентскому указу "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы". Такой документ был подписан в Кремле в 2019 году.

В Петербурге состоялась первая сводная репетиция Парада Победы.

Фото: Piter.tv