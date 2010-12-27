К 2030 году в Ленобласти обновится стратегия социально-экономического развития

Одни из наиболее важных изменений затронут сферы демографии и здравоохранения.

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года выходит на новый этап. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Обновленный стратегический документ представлен на заседании регионального правительства. "Мы последовательно с вами исполняем свое решение о том, что стратегия развития области должна быть "живым" документом. Мы возвращаемся и будем возвращаться к этому документу, сегодня мы его синхронизируем с задачами, поставленными национальными проектами, с актуальной ситуацией в регионе и глобальными трендами", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



На основании этих факторов в обновленной версии Стратегии определены приоритеты. Одни из наиболее важных — в сфере демографии и здравоохранения. Здесь поставлены задачи по стимулированию рождаемости и снижению смертности населения в трудоспособном возрасте. Также в приоритетах Стратегии: развитие физкультуры и массового спорта, увеличение числа предприятий-экпортеров, сохранение лидерства в производстве продуктов, рост качества транспортного обслуживания населения, повышение уровня благоустройства и инфраструктурного обеспечения городских и сельских поселений, увеличение доходов в сфере туризма. В составе каждого приоритетного направления сформулированы ключевые решения, цели, конкретные действия.



Основными инструментами для реализации Стратегии станут грамотная инвестиционная политика, новые технологии и цифровая трансформация госуправления. Результатом реализации Стратегии станет вхождение Ленинградской области в ТОП-7 регионов по качеству жизни к 2030 году.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО