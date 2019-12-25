Между Петербургом и Москвой запустят новый круизный маршрут "Русские берега"

Проект оценивается в 8 млрд рублей.

К 2030 году между Петербургом и Москвой появится новый круизный маршрут "Русские берега". Об этом сообщил ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Проект оценивается в 8 млрд рублей. Из них почти половину дадут инвесторы, еще 2,8 млрд рублей выделят из федерального бюджета, а 1,4 млрд – из регионального.

На эти деньги обеспечат инженерную и транспортную инфраструктуру, реконструируют имеющиеся набережные и построят новые. Кроме того, нужно укрепить берега и углубить дно рек, возвести более 30 гостиниц, кафе и ресторанов.

Ранее мы писали, что с 18 апреля возобновятся прямые рейсы между Петербургом и Ярославлем.

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