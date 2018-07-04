К 2022 году стоимость нефти может вырасти до 100 долларов

Это связано со спросом и предложением на рынке.

В отчете по нефтяному рынку Bank of America говорится, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до 100 долларов за баррель к 2022 году. Как пишет ТАСС, для этого есть шесть причин.

Три причины связаны со спросом, а еще три – с предложением. В отчете говорится, что есть отложенный спрос на топливо из-за пандемии коронавируса, а также преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта. А вот удаленный режим работы может стать форматом "работа из автомобиля". В связи с этим расстояние, которое проезжают люди, может увеличиться.

Поспособствовать росту цен может также увеличение затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Сейчас все больше инвесторы влияют на энергетический сектор.

Согласно прогнозу, Bank of America, в 2021 году цена на нефть Brent составит 68 долларов за баррель, в 2022 – 75 долларов. Однако в 2023 году ее цена может снизиться до 65 долларов ща баррель. Однако не исключают в организации и противоположного движения котировок.

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