К 100-летию со дня рождения ученого Юрия Кнорозова в Кунсткамере выпустили марку с его портретом

На фасаде музея установят памятную табличку, на которой будет написано, что здесь работал исследователь Кнорозов.

К 100-летию со дня рождения известного ученого Юрия Кнорозова выпустили почтовую марку с портретом историка. Советский исследователь родился 19 ноября в 1922 году. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

На марке портрет Юрия Кнорозова обрамлен рамкой из иероглифов майя. Кроме того, вице-губернатор Борис Пиотровский, который посетил церемонию погашения марки, предложил назвать именем ученого одну из улиц Петербурга. Инициативу поддержала дочь ученого.

На фасаде Кунсткамеры установят памятную табличку, на которой будет написано, что здесь работал исследователь Кнорозов.

Ученый знаменит тем, что смог расшифровать письменность майя и создать ставшую авторитетной русскую школу майянистики.

Ранее на Piter.tv: в артиллерийском музее открылась выставка "Любимое детище Петра Великого".

Фото: ВКонтакте / Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии (Максим Филатов)