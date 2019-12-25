Полуденный залп прозвучит в честь Дня Кунсткамеры

Также в день рождения музея пройдут бесплатные экскурсии, которые будут транслироваться на сайте Кунсткамеры в онлайн-режиме.

В среду, 6 декабря, в петербургском Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН отмечают День Кунсткамеры. Празднику посвятят полуденный выстрел из Петропавловской крепости. Об этом сообщает рассказал директор музея, член-корреспондент РАН Андрей Головнев на пресс-конференции ТАСС.

Также в день рождения музея пройдут бесплатные экскурсии, которые будут транслироваться на сайте Кунсткамеры в онлайн-режиме. Закончится торжество подачей цукерброда (яства, которым угощались посетители Кунсткамеры во времена Петра I).

Также в программе запланированы лекции, традиционное собрание коллектива с обсуждением результатов работы за год, акция "Цветы в добрые руки".

Ранее мы сообщили о том, что новое здание Кунсткамеры откроется в 2024 году.

Фото: ВКонтакте / Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии.