Новое здание Кунсткамеры откроется в 2024 году

Открытие намечено на 310-летие культурного учреждения.

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) планирует открыть новое здание фондохранилища. Об этом заявил директор музея, член-корреспондент РАН Андрей Головнев на пресс-конференции ТАСС.

Открытие намечено на 310-летие культурного учреждения. Новый корпус будет находиться на севере Петербурга, у Шуваловского карьера. Он поможет решить проблему недостаточного пространства для экспонатов внутри основного здания. Сейчас в фондах Кунсткамеры находится более 1 млн единиц хранения: с учётом того, что новый объект будет в десятки раз больше по площади, он необходим музею.

Кроме того, у фондохранилища разместят лаборатории по реставрации и консервации, а также мастерские для описания и оцифровки архивов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут 7 декабря бесплатно посетить Эрмитаж.

Фото: пресс-служба Кунсткамеры