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В артиллерийском музее открылась выставка "Любимое детище Петра Великого"
Сегодня, 18:32
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В артиллерийском музее открылась выставка "Любимое детище Петра Великого"

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Экспонаты создали участники студии незрячих и слабовидящих художников при Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых.

В артиллерийском музее отрылась выставка "Любимое детище Петра Великого", посвященная  350-летию со дня рождения императора. 

Экспонаты создали участники студии незрячих и слабовидящих художников при Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Посетители смогут оценить живопись, графику и керамику. Авторы работ изобразили детище Петра Великого – Северную столицу. 

Мы видим не глазами, мы видим душой, а творим с помощью рук.

Студия  незрячих и слабовидящих художников

Добавим, что выставка работает до конца года. Школьники и студенты могут прийти на нее по Пушкинской карте.

Ранее на Piter.tv: в Матвеевском саду установили памятник драматургу Александру Володину.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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