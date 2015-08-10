В артиллерийском музее открылась выставка "Любимое детище Петра Великого"

В артиллерийском музее отрылась выставка "Любимое детище Петра Великого", посвященная 350-летию со дня рождения императора.
Экспонаты создали участники студии незрячих и слабовидящих художников при Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Посетители смогут оценить живопись, графику и керамику. Авторы работ изобразили детище Петра Великого – Северную столицу.
Мы видим не глазами, мы видим душой, а творим с помощью рук.
Студия незрячих и слабовидящих художников
Добавим, что выставка работает до конца года. Школьники и студенты могут прийти на нее по Пушкинской карте.
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Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга
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