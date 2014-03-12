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На Книжный салон в Петербурге пригласили писателя Алексея Иванова‍
Сегодня, 18:02
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alexandra08
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На Книжный салон в Петербурге пригласили писателя Алексея Иванова‍

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В рамках мероприятия выступят артисты Константин Райкин, Давид Голощёкин и Вениамин Смехов. писатели Гузель Яхина и Дмитрий Быков. 

На Международный книжный салон в Петербург приедет писатель Алексей Иванов. Об этом на пресс-конференции 15 мая сообщили председатель правления Союза писателей Петербурга Валерий Попов.

Мы ждем представителей из 16 регионов России и 22 стран. В прошлом году было десять регионов и 20 стран. Также ожидается участие 255 издательств и предприятий книжной торговли.

Валерий Попов, председатель правления Союза писателей Петербурга.

В рамках мероприятия выступят артисты Константин Райкин, Давид Голощёкин и Вениамин Смехов. писатели Гузель Яхина и Дмитрий Быков. В Северную столицу также приедет Алексей Иванов, автор книг "Географ глобус пропил", "Сердце пармы".

Лейтмотивом книжного салона в этом году станет 315-летие Петербурга. В рамках мероприятия в киноцентре "Родина" впервые покажут проект "История Петербурга в стихах". Гости салона попадут исторический лабиринт, где проверят свои знания об истории Северной столицы. На площадке салона представят стенд, посвященный петербургскому писателю Даниилу Гранину.

Фото: Алексей Иванов / ВКонтакте.

Теги: алексей иванов , книжный салон 2018 , книжный салон в спб
Категории: Новости СПб Новости России

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