На Книжный салон в Петербурге пригласили писателя Алексея Иванова‍

В рамках мероприятия выступят артисты Константин Райкин, Давид Голощёкин и Вениамин Смехов. писатели Гузель Яхина и Дмитрий Быков.

На Международный книжный салон в Петербург приедет писатель Алексей Иванов. Об этом на пресс-конференции 15 мая сообщили председатель правления Союза писателей Петербурга Валерий Попов.

Мы ждем представителей из 16 регионов России и 22 стран. В прошлом году было десять регионов и 20 стран. Также ожидается участие 255 издательств и предприятий книжной торговли. Валерий Попов, председатель правления Союза писателей Петербурга.

В рамках мероприятия выступят артисты Константин Райкин, Давид Голощёкин и Вениамин Смехов. писатели Гузель Яхина и Дмитрий Быков. В Северную столицу также приедет Алексей Иванов, автор книг "Географ глобус пропил", "Сердце пармы".

Лейтмотивом книжного салона в этом году станет 315-летие Петербурга. В рамках мероприятия в киноцентре "Родина" впервые покажут проект "История Петербурга в стихах". Гости салона попадут исторический лабиринт, где проверят свои знания об истории Северной столицы. На площадке салона представят стенд, посвященный петербургскому писателю Даниилу Гранину.

Фото: Алексей Иванов / ВКонтакте.