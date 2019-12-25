Роспотребнадзор рассказал о проверках "КСП Красносельского района": директор предприятия заявил о давлении

Представители предприятия ответили на претензии ведомства видеообращением, в котором рассказали о системном давлении на компанию.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу рассказала о нарушениях при организации питания школьников, якобы допущенных АО "КСП Красносельского района". Они были выявлены во время внеплановых проверок, после чего деятельность АО приостановили. Директор комбината заявил о том, что ведомство оказывает давление на предприятие.

Проверки проходили с 26 марта 2021 года. Комбинат поставляет питание в 11 школ Адмиралтейского района. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что не у всех готовых блюд есть маркировочные ярлыки, на гастроемкостях и термосах нет информации о наименовании изготовителя и адресе производства, дате и времени изготовления, либо информация недостоверна. Это лишь некоторые нарушения, указанные в сообщении пресс-службы ведомства. С 12 апреля деятельность комбината приостановили. Материалы дела направили в Красносельский районный суд.

Управление готово при желании АО "КСП Красносельского района" провести обучающие семинары в дистанционном или очном формате. Учитывая низкий уровень санитарной подготовки организатора питания, это представляется целесообразным. говорится в сообщении ведомства.

В понедельник, 19 апреля, директор "КСП Красносельского района" записал новое обращение. Он заявил о давлении со стороны сотрудников Роспотребнадзора. По словам Ростислава Савинова, проверки прошли с 26 марта по 8 апреля, но затем ведомство нагрянуло вновь.

В связи с этим персонал комбината вынужден отвлекаться от выполнения своих функциональных обязанностей для предоставления пищеблоков школ и дачи объяснений. <...> Им практически не давали исполнять свои обязанности и требовали писать постоянные объяснения по каждому вопросу. В результате одного сотрудника пришлось увезти на машине скорой помощи с повышенным давлением. сказал директор.

С сентября 2020 года на комбинате прошло более 100 проверок, отметил Савинов. Их результаты должностное лицо не прокомментировал.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по СПб

Видео: ВКонтакте / АО "КСП КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА"