Воинские захоронения около Экспофорума до сих пор не обследовали

КРТИ объявит конкурс повторно.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ из комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в котором сообщили, что обещанные исследования воинских захоронений возле Экспофорума не состоялись.

В КРТИ отметили, что нужно уточнить в части паспортизации и установления границ воинскую карточку захоронения.

Конкурс по выбору подрядной организации на строительство с разработкой рабочей документации по объекту отменен. Заявленные в ноябре 2017 года исследования по установлению границ захоронения… не состоялись Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Напомним, что комитет должен объявить конкурс на поиск подрядчиков, чтобы точно установить границы захоронения. Ранее Piter.tv писал, что Минобороны отказалось обследовать таинственное захоронение у строящейся дороги в Шушарах, и что новая развязка на "Экспофорум" не будет построена на костях.