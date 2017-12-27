Минобороны отказалось обследовать таинственное захоронение у строящейся дороги в Шушарах

История с изучением загадочной "дороги на костях" в Шушарах начала пробуксовывать.

В ближайшее время загадочное массовое захоронение на территории Шушар так и не будет исследовано, несмотря на обещания власти. Об этом сообщает Мойка78. По данным издания, 90-й отдельный батальон Минобороны, которому планировалось поручить эти работы, отказался от проекта.

Речь идет о захоронении в месте строительства развязки дороги на "Экспофорум". В 2017 году во время строительных работ на поверхности оказались десятки фрагментов человеческих останков. Эта информация совпала со слухами о некоем воинском захоронении в данной местности. Обсуждение проблемы в СМИ и протесты местного населения привели к тому, что власть заморозила строительство дорожной развязки. Чиновники ссылались на скорую экспертизу поискового батальона Минобороны, однако те не стали проводить раскопки. По их данным, подобные работы проводились здесь в 2012 году и не дали необходимых результатов. Тогда эксперты не обнаружили в земле человеческих останков.

Судя по всему, теперь власти придется искать новых исполнителей экспертизы. Возможно, она будет проведена во второй половине 2018 года. В это время будет составляться новая проектная документация по земельному участку, на котором и расположены неисследованные могилы.

Фото: Piter.TV