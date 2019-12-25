Туристов предупреждают о пробках на границе в мартовские праздники

В час пик загруженность дорог на границе может возрасти в три раза.

В ближайшие выходные на границе с Эстонией и Финляндией ожидаются серьезные пробки. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и области.

По прогнозу, загруженность пропускных пунктов может возрасти в 2-3 раза. Наибольшая загруженность трассы ожидается 6 марта после 16 часов на выезде из России, а также после 16-17 часов 9-го марта на въезд в РФ.

В пресс-службе сообщили, что в этот период органы пограничного контроля несут службу в усиленном режиме. Для водителей открыты все полосы движения, а также организовано реверсивное движение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Выборгской таможне отработали методы распознавания зараженных коронавирусом.

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